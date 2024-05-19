تفاصيل.. مستريح ووالده نصبا على مواطنين فى 4 ملايين جنيه بالدقهلية

قاد بلاغ حررته ربة منزل بمركز بلقاس محافظة الدقهلية بتغيب زوجها عن المنزل منذ شهر لمروره بأزمة نفسية حادة لتعثره فى سداد دين اقترضه من جار له، لاكتشاف مستريح "المبلغ بغيابه" بمعاونة والده واستيلائه من 10 مواطنين على مبالغ مالية تخطت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه بدعوة تشغيلها فى تطبيق"كاش" وتحصلهم على ارباح يومية نظير ذلك إلا أنه تعثر فى السداد وفر هاربا، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطه داخل شقة سكنية بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، من المدعوة "لمياء.ع.ع"، 34 عاما، ربة منزل، ومقيمة بندر بلقاس، تفيد بتغيب زوجها "مصطفى.ف.ح"، 37 عاما، صاحب سنترال، ومقيم بذات العنوان، عن المنزل منذ شهر، نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة لقيامه باقتراض مبالغ مالية من أحد جيرانه وتعثره في السداد ولم تتهم أحد ولا تشتبه فى غيابه جنائيا.

تفاصيل الواقعة



كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف شعيشع، رئيس فرع البحث، وضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية للتوصل الى المتغيب.



وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى تحديد مكان تواجد المبلغ بغيابه بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجرى الدفع بمأمورية بإشراف ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه وبحوزته مبلغ 58 ألف جنيه و90 جنيه مصري وعدد 7 هاتف محمول ماركات مختلفة، و11 شريحة هاتف محمول، بأرقام مختلفة وبمواجهته أكد تعثره في سداد المبالغ المالية وقيامه بترك المنزل لعدم قدرته على السداد.



عقب علم الأهالي بضبط المتغيب وتواجده بديوان مركز شرطة بلقاس حضر كلا من: "إسلام.ر.أ"، 34 عاما، موزع بإحدى شركات الشحن على الطاير، و"شاهر.ا.أ"،36 عاما،صاحب محل لخدمات المحمول، و"ليد.أ.ف"، 38 عاما، صاحب محل لخدمات المحمول، ويقيمون بندر بلقاس، "رضا.م.ر."، 44 عاما، صاحب محل اكسسوارات محمول، ومقيم قرية معصرة الشرقية، و"أيهاب.ع.‘"، 37 عاما، صاحب محل ملابس، و"عبدالله .ع.ج"،50 عاما، صاحب مصنع بلاستيك، ويقيمان قرية المعصرة دائرة المركز، و"كارم.م.ع"،65 عاما، صاحب محل أدوات كهربائية، ومقيم بمركز السماحية الكبرى دائرة المركز، و"محمد.ف.ل"، 32 عاما، صاحب محل اكسسوار حريمي ومقيم بندر بلقاس، و"هاني.ط.م.أ"، 52 عاما، صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بندر بلقاس، و"عمر.ع.ح.ع.ر"،53 عاما، صاحب محل حلويات ومقيم بندر بلقاس، واتهم محرري البلاغات المبلغ بغيابه ووالده بالاستيلاء منهم على مبالغ وصلت إلى 3 ملايين و513 ألف جنيه لتشغيلها عبر تطبيق "كاش"، واعطائهم أرباحا بصفة يومية ومنذ حوالي شهر الا أنهما لم يفيا بوعدهما أو برد المبالغ المالية اليهم.



بتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بالمتهم الأول اعترفا بارتكاب الواقعة وعللا ذلك لتعثرهما ماديا فى السداد.



حرر عن ذلك المحضر من 5639 حتى 5648 لسنة 2024 جنح مركز بلقاس والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.