السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب خلافات مالية بينهما.. كهربائى يطعن تاجر سيارات فى الدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

طعن كهربائي سيارات تاجر سيارات بمدينة طلخا محافظة الدقهلية بطعنة نافذة فى الصدر وقطع أوتار اليد، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلافات مالية بينهما، وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمد.ع.م"، 46 عامًا، تاجر سيارات ومقيم شارع العراقي بمدينة طلخا مصابا بجرح طعني شبة نافذ بالصدر وقطع أوتار اليدين "ادعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبسؤاله اتهم المدعو "محمد.ع.ح"، 35 عامًا، كهربائى سيارات ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كهربائي سيارات تاجر سيارات طلخا الدقهلية مستشفي المنصوره الدولى

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

109 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية فى 593 لجنة بالدقهلية

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالدقهلية

إصابة 6 فتيات في حادث تصادم على الطريق الدائري المنصورة بالدقهلية

جامعة المنصورة تحصل علي المركز الاول في مسابقة هالت برايز العالمية

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي

إصابة 4 فى حادث تصادم بطريق "جمصة- المنصورة"

سقوط طفل من بلكونة الدور السادس فى الدقهلية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

قرار "النقض" يعلّق إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2028

نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض.. ولسنا خطبة جمعة موحدة

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها فى الخانكة ليونيو المقبل

تأجيل محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة فى بولاق لـ20 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم