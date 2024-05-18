فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" لشلاتين

بدأت اليوم، فعاليات قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" لحلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 17-21 مايو 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو الحنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



والتي تهدف إلى تقديم خدماتها الشاملة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن والجهات المعنية لتقديم كافة الدعم والرعاية والخدمات المتكاملة والدكتور حسام الدين الهلالي منسق القوافل المتكاملة ورئيس الفريق الإداري.



وتابع الدكتور شريف خاطر أعمال القافلة حيث صرح أن جهود القافلة الطبية اسفرت عن إجمالي (٧٧٣) حالة طبية مستفيدة، كما أعرب عن امتنانه لكافة الجهات التي دعمت القافلة لتيسير مهمة القافلة بالمحافظة ومتابعتهم لها.



تفاصيل الفعاليات

تضمنت فعاليات اليوم الأول للقافلة بالشلاتين عدة أنشطة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المحليين بالمنطقة،

وأعلنت الدكتورة غادة القنيشى وكيل كلية الطب ورئيس الفريق الطبي أن القافلة الطبية قامت على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي لعدد (٧٧٣) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة، ١١٨حالة أطفال، ١٠ قلب، ٦٦ جلديه، ١٠٢ باطنه، ٨٥ عظام، ٤٠ جراحة، ١١١ عيون، ٢٠ مقياس نظر، ٦٧ انف واذن، ٥٢ اسنان،٣٩ صدر، ١٥مسالك، ٣٠ نساء، ١٨مخ واعصاب مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، واجراء( ٢٠) عملية صغرى و١٨ غيار جراحى وتحويل (11) حالة عظام و٢ جراحة و٥ عيون و٣ اسنان إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول لقافلة حياة كريمة بالجامعة قيام الفريق بتقديم الهدايا والألعاب وعدد من الفقرات الترفيهية الهادفه لرفع مهارات التواصل والانتماء لدى الأطفال وكذلك تنظيم لقاءات حوارية مع الأهالي والشباب لإبراز دور الدولة من منطلق المسئولية الاجتماعية وتعزيز قيم الولاء والانتماء.



وتم التنسيق والاتفاق مع جمعية تنمية محميات حلايب وشلاتين لتنظيم معرض ملابس خيرى مفتوح لأسر الأولي بالرعاية لعرض الملابس يحمل اسم "جسور الخير 21 " جامعه المنصورة.

وقامت القافلة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور محمد جبر أستاذ الأدوية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو الدكتور عوض رزق أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة والأستاذ الدكتور حسام محمد ابراهيم أستاذ الأمراض الباطنة والأستاذ الدكتور ممدوح سعيد استشاري التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي.



حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1500 رأس من الأغنام والماعز وتم صرف العلاج والتحصينات لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربيين بهذه التجمعات.

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