أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مايو 2024
يحافظ موقع الدستور على نشر نشرته اليومية لأسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت للمواطنين المهتمين برصد حركة الأسعار وكذلك للعاملين في مجالات العقارات في مصر.
يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على آخر تحديث في أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مايو 2024 من الشركات الأكثر انتشارًا وتداولًا.
سعر الحديد اليوم في مصر
استقرت أسعار الحديد في مختلف الشركات عند نفس القيمة لشهرين على التوالي حتى الآن لتكون كالتالي:
سعر حديد بشاى 41000 جنيه
سعر حديد العتال 39000 جنيه
سعر حديد المعادى 38000 جنيه
سعر حديد الكومى 38000 جنيه
سعر حديد المراكبى 41000 جنيه
سعر حديد عطية 38500 جنيه
سعر حديد العشري 37500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38000 جنيه
سعر حديد المصريين 41000 جنيه
سعر حديد سرحان 38000 جنيه
سعر حديد عز في مصر اليوم
لم يختلف الحال كذلك بالنسبة لسعر الطن من حديد عز الذي حافظ على ثبات سعره عند 42000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
كذلك لم تتغير أسعار الأسمنت لأشهر تقريبًا في مختلف الشركات الموزعة لتكون كالتالي:
سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها
سعر أسمنت السهم 1950 جنيها
سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها
سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها
سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها
سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها
سعر جنوب الوادي 1960 جنيها
سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهات
سعر أسمنت السويس 2020 جنيها
سعر أسمنت السويدي 2140 جنيها
سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها
سعر أسمنت النصر 1990 جنيها
سعر أسمنت سيناء 42.5 - 1950 جنيها
سعر أسمنت حلوان 2020 جنيه
سعر أسمنت المنيا 2000 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2100 جنيه
سعر أسمنت تايتان 2030 جنيها
سعر أسمنت المصري 2000 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه
سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها
سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها
سعر أسمنت أسيوط 2150 جنيها
سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها
سعر أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها
سعر أسمنت البرج 2210 جنيهات
سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها
سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها
سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها
سعرأسمنت السد العالي 2170 جنيها
سعر أسمنت قنا 2310 جنيهات