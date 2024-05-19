أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مايو 2024

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يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على آخر تحديث في أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مايو 2024 من الشركات الأكثر انتشارًا وتداولًا.

سعر الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد في مختلف الشركات عند نفس القيمة لشهرين على التوالي حتى الآن لتكون كالتالي:

سعر حديد بشاى 41000 جنيه

سعر حديد العتال 39000 جنيه

سعر حديد المعادى 38000 جنيه

سعر حديد الكومى 38000 جنيه

سعر حديد المراكبى 41000 جنيه

سعر حديد عطية 38500 جنيه

سعر حديد العشري 37500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38000 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر حديد سرحان 38000 جنيه

سعر حديد عز في مصر اليوم

لم يختلف الحال كذلك بالنسبة لسعر الطن من حديد عز الذي حافظ على ثبات سعره عند 42000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

كذلك لم تتغير أسعار الأسمنت لأشهر تقريبًا في مختلف الشركات الموزعة لتكون كالتالي:

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها

سعر أسمنت السهم 1950 جنيها

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها

سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها

سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها

سعر جنوب الوادي 1960 جنيها

سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهات

سعر أسمنت السويس 2020 جنيها

سعر أسمنت السويدي 2140 جنيها

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها

سعر أسمنت النصر 1990 جنيها

سعر أسمنت سيناء 42.5 - 1950 جنيها

سعر أسمنت حلوان 2020 جنيه

سعر أسمنت المنيا 2000 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2100 جنيه

سعر أسمنت تايتان 2030 جنيها

سعر أسمنت المصري 2000 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه

سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها

سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها

سعر أسمنت أسيوط 2150 جنيها

سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها

سعر أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها

سعر أسمنت البرج 2210 جنيهات

سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها

سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها

سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها

سعرأسمنت السد العالي 2170 جنيها

سعر أسمنت قنا 2310 جنيهات