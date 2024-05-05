مَن هو طبيب غزة غسان أبوستة الذى مُنِع من دخول فرنسا؟

منعت السلطات الفرنسية الجراح البريطاني الفلسطيني الشهير غسان أبوستة، الذي شهد الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أثناء عمله هناك لأكثر من شهر ونصف الشهر في بداية الحرب- من دخول فرنسا أمس السبت، 4 مايو.

ولدى وصوله في وقت مبكر، أمس، إلى مطار شارل ديجول بباريس قادمًا من لندن، حيث يعيش، أعادت شرطة الحدود الطبيب، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر تم تنظيمه في نفس اليوم في مجلس الشيوخ.

وحمّلت قوات حرس الحدود السلطات الألمانية المسئولية، والتي منعته أيضًا من دخول أراضيها منتصف أبريل عندما كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر حول فلسطين في برلين. وقد منعته ألمانيا من الحصول على تأشيرة لمدة عام لجميع دول منطقة شنجن.

في هذا الإطار يلقي "الدستور" الضوء على مسيرة عمل الطبيب الفلسطيني البريطاني الشهير غسان أبوستة.

من هو طبيب غزة غسان أبوستة الذى مُنِع من دخول فرنسا؟