الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مَن هو طبيب غزة غسان أبوستة الذى مُنِع من دخول فرنسا؟

الطبيب الفلسطيني
الطبيب الفلسطيني البريطاني الشهير غسان أبوستة

منعت السلطات الفرنسية الجراح البريطاني الفلسطيني الشهير غسان أبوستة، الذي شهد الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أثناء عمله هناك لأكثر من شهر ونصف الشهر في بداية الحرب- من دخول فرنسا أمس السبت، 4 مايو.

ولدى وصوله في وقت مبكر، أمس، إلى مطار شارل ديجول بباريس قادمًا من لندن، حيث يعيش، أعادت شرطة الحدود الطبيب، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر تم تنظيمه في نفس اليوم في مجلس الشيوخ.

وحمّلت قوات حرس الحدود السلطات الألمانية المسئولية، والتي منعته أيضًا من دخول أراضيها منتصف أبريل عندما كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر حول فلسطين في برلين. وقد منعته ألمانيا من الحصول على تأشيرة لمدة عام لجميع دول منطقة شنجن. 

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إرهاب أوروبى.. لماذا مُنِع غسان أبوستة من دخول فرنسا؟

 

في هذا الإطار يلقي "الدستور" الضوء على مسيرة عمل الطبيب الفلسطيني البريطاني الشهير غسان أبوستة.

من هو طبيب غزة غسان أبوستة الذى مُنِع من دخول فرنسا؟

  • هو جراح تجميل وترميم متخصص في الطب العسكري، حيث إنه معروف بتقديم المساعدة الطبية كجراح في مناطق النزاع، خاصة في غزة والعراق ولبنان وسوريا واليمن.
  • تم انتخابه رئيسًا لجامعته الأم، جامعة جلاسكو، في 26 مارس 2024، وحصل على 80% من الأصوات.
  • زار القطاع الفلسطيني أول مرة كطالب طب خلال الانتفاضة الأولى عام 1989، ثم خلال حرب 2008-2009، وعملية 2012، وعملية 2014, وحرب مسيرة العودة الكبرى عام 2018.
  • كان عضوا في جمعية العون الطبي للفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية ابتداء من عام 2000.
  • عاد "أبوستة" إلى غزة في 9 أكتوبر، أي في بداية الحرب الحالية الإسرائيلية على غزة، وقدم المساعدة الطبية لمدة 43 يومًا لمنظمة "أطباء بلا حدود" من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى العربي الأهلي، وأجرى عمليات جراحية لضحايا العدوان الإسرائيلي.
  • تحدث إلى وسائل الإعلام ونشر تحديثات على "تويتر"، وشارك في مؤتمرات صحفية تناقش تجاربه مع المرضى وأثناء حصار الاحتلال مجمع الشفاء.
  • في يناير2024 سافر إلى لاهاي للقاء محققي المحكمة الجنائية الدولية. وفي مارس 2024 تم انتخابه رئيسًا لجامعة جلاسكو.
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