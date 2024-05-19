الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية

قصف حزب الله
قصف حزب الله

نشر حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه يوم السبت 18 مايو دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14.45: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 13.30: استهداف تموضع جنود إسرائيليين داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية وإصابتها بشكل مباشرة.‏

3- الساعة 16.10: استهداف تموضع ‏جنود إسرائيليين في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية.

4- الساعة 17.20: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18.50: استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 09.45: استهداف تجمع ‏جنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 14.30: استهداف موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على صياد مدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية.

3- الساعة 15.25: استهداف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

4- الساعة 16.00: استهداف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16.45: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

6- الساعة 18.00: استهداف انتشار ‏جنود إسرائيليين غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.

7- الساعة 18.15: استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

 

إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية (خريطة)
خريطة عمليات حزب الله

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عاجل.. إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية

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