تحول تاريخى.. الرئيس الصينى يصل فرنسا ضمن جولة واسعة لأوروبا

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعلاقات الصين مع فرنسا باعتبارها نموذجًا للمجتمع الدولي، فور وصوله إلى باريس اليوم الإثنين، في زيارة نادرة على خلفية النزاعات التجارية المتصاعدة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شي على الحد من الاختلالات التجارية واستخدام نفوذه لدى روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي شي مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين.

وقال شي، الذي كان في استقباله رئيس الوزراء غابرييل أتال في باريس، في بيان صدر لدى وصوله: إن العلاقات بين الصين وفرنسا "نموذج للمجتمع الدولي للتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة"، حسبما نقلت وكالتا رويترز وفرانس برس.

جدول أعمال زيارة الزعيم الصيني لفرنسا

في مقال افتتاحي منفصل نُشر في صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليومية، قال الرئيس الصيني: إنه سيأتي إلى فرنسا بثلاث رسائل- أن بكين ملتزمة بفتح "آفاق جديدة" في علاقتها مع فرنسا؛ الانفتاح "على نطاق أوسع" على العالم؛ دعم السلام والاستقرار العالميين.

وكتب شي: "بينما تنفتح الصين على نفسها، فإنها تشجع أيضًا الشركات الصينية على التحول إلى العالمية. تعمل فرنسا على تعزيز عملية إعادة التصنيع على أساس الابتكار الأخضر، في حين تعمل الصين على تسريع عملية تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كتب أن الصين "تتفهم تداعيات الأزمة الأوكرانية على شعوب أوروبا".

وشدد على أن بكين ليست "طرفًا فيها أو مشاركة فيها"، مضيفًا أن "الصين تلعب دورًا بناء في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة".

الزيارة الأولى للزعيم الصيني منذ 2019

وتعد زيارة شي إلى أوروبا هي الأولى منذ عام 2019، وستشهد أيضًا زيارته لصربيا والمجر.

وستكون إحدى أولويات ماكرون الرئيسية هي تحذير شي من خطر دعم روسيا في غزوها لأوكرانيا، مع قلق المسئولين الغربيين من أن موسكو تستخدم بالفعل الآلات الصينية في إنتاج الأسلحة.

ويريد الغرب من الصين، قبل كل شيء، ألا تقوم بتزويد روسيا بالأسلحة والمخاطرة بترجيح كفة الميزان في الصراع.

وقال ماكرون، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست نشرت يوم الخميس: "من مصلحتنا أن نجعل الصين تؤثر على استقرار النظام الدولي".

وأضاف: "لذلك يجب علينا العمل مع الصين لبناء السلام".

وتدعم فرنسا أيضًا تحقيق الاتحاد الأوروبي في صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وفي يناير، فتحت بكين تحقيقًا في واردات البراندي الفرنسية الصنع في الغالب، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقام متبادل لتحقيقات الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون الفرنسية قبل زيارة شي التي تستغرق يومين، وهي أول رحلة له إلى المنطقة منذ خمس سنوات: "نريد الحصول على المعاملة بالمثل في التبادلات، وأخذ عناصر أمننا الاقتصادي في الاعتبار".

وقالت فون دير لاين، يوم الإثنين: إنها ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين في محادثاتها مع شي.

وقالت: "علينا أن نعمل للتأكد من أن المنافسة عادلة وغير مشوهة. لقد أوضحت أن الاختلالات الحالية في الوصول إلى الأسواق ليست مستدامة وتحتاج إلى معالجة".

وفتحت المفوضية الأوروبية، وهي سلطة الاتحاد الأوروبي المعنية بقضايا التجارة، سلسلة من تحقيقات المنافسة التي تستهدف الصين في الأشهر الأخيرة.

كان رد فعل بكين غاضبًا على التحقيق الأخير، في الاشتباه في الوصول غير العادل إلى سوق الأجهزة الطبية في الصين، ووصفته بأنه علامة على "الحمائية" في الاتحاد الأوروبي.

انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول الصين

بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين- وخاصة فرنسا وألمانيا- منقسمة بشأن موقفها من الصين.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس: "إن المستشار الألماني أولاف شولتس لن ينضم إلى ماكرون وشي في باريس بسبب التزامات سابقة".

وقال ماكرون: "في أوروبا، لا نتفق على هذا الموضوع لأن بعض اللاعبين ما زالوا يعتبرون الصين في الأساس سوقًا للفرص"، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

وقال المسئولون إن فرنسا ستسعى أيضًا إلى إحراز تقدم في فتح السوق الصينية أمام صادراتها الزراعية وحل المشكلات المتعلقة بمخاوف صناعة مستحضرات التجميل الفرنسية بشأن حقوق الملكية الفكرية.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات: "إن الصين قد تعلن عن طلبية لشراء نحو 50 طائرة إيرباص خلال زيارة شي"، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستكون صفقة جديدة.

وفي يوم الثلاثاء، سيصطحب ماكرون شي إلى جبال البيرينيه، وهي منطقة جبلية عزيزة على الرئيس الفرنسي، باعتبارها مسقط رأس جدته لأمه، قبل أن يتوجه شي إلى صربيا والمجر.