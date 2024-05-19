الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوزلوف: روسيا وكوريا الشمالية تبادلتا مجموعات السياح بشكل واسع لأول مرة منذ العهد السوفييتي

وزير الموارد الطبيعية
وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف

قال وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، إن روسيا وكوريا الشمالية تبادلتا المجموعات السياحية بشكل واسع لأول مرة منذ العهد السوفييتي.

وأوضح رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وكوريا الشمالية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن "روسيا وكوريا الشمالية تبادلتا المجموعات السياحية لأول مرة منذ زمن الاتحاد السوفييتي".

وأضاف: "لقد قمنا بتبادل جيد للمجموعات السياحية لأول مرة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، وقام السياح بزيارة من إقليم بريمورسكي ومقاطعة كالينينغراد ومناطق أخرى من بلدنا، وتبادلنا السياح بشكل واسع".

وأكد أن "روسيا وكوريا الشمالية تناقشان التعاون في مجال الزراعة والبيئة ومجالات أخرى، ولدينا خطط لمواصلة هذا العمل".

 

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