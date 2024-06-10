خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

ورطة جديدة وقع فيها اليوتيوبرز حمدي ووفاء، حيث تناولت “الدستور” أزمتهم الجديدة في تقرير فيديو يتحدث عن الزوجين اللذان يخضعان للتحقيق بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية.

ووجه للزوجين حمدي ووفاء تهم متعددة تشمل التجارة غير المرخصة في عملة “بيتكوين” والابتزاز الإلكتروني، كما يذكر الفيديو أن حمدي ووفاء أنشأوا العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة بيتكوين وغيرها من الأنشطة المشبوهة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى دينية تحظر تداول بيتكوين كما تم احالة الزوجين للمحاكمة في 8 يونيو 2024 حيث تقول الجهات المختصة أنه بين عامي 2020 و2022، أدار حمدي ووفاء قنوات يوتيوب غير مرخصة وقاما بالترويج لمنصات مالية غير مرخصة تستخدم العملات المشفرة.