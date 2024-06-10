الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

ورطة جديدة وقع فيها اليوتيوبرز حمدي ووفاء، حيث تناولت “الدستور” أزمتهم الجديدة في تقرير فيديو يتحدث عن الزوجين اللذان يخضعان للتحقيق بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية.

ووجه للزوجين حمدي ووفاء تهم متعددة تشمل التجارة غير المرخصة في عملة “بيتكوين” والابتزاز الإلكتروني، كما يذكر الفيديو أن حمدي ووفاء أنشأوا العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة بيتكوين وغيرها من الأنشطة المشبوهة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت  فتوى دينية تحظر تداول بيتكوين كما تم احالة الزوجين للمحاكمة في 8 يونيو 2024 حيث تقول الجهات المختصة أنه بين عامي 2020 و2022، أدار حمدي ووفاء قنوات يوتيوب غير مرخصة وقاما بالترويج لمنصات مالية غير مرخصة تستخدم العملات المشفرة.

حمدي ووفاء بيتكوين الابتزاز الالكتروني محاكمة قنوات يوتيوب

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟