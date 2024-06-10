الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدي داخل مستشفى ببني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فتحت مديرية صحة بني سويف تحقيقًا موسّعًا حول إصابة 29 طفلًا بمستشفى الواسطى المركزي بحساسية وطفح جلدي عقب تناولهم حقنهم بمضادات حيوية أثناء احتجازهم بقسم الأطفال في المستشفى عقب شكاوى أهالي الأطفال.

وتعرض 29 طفلًا من مختلف الأعمار كانوا محتجزين بقسم الأطفال، للعلاج من التهاب رئوى ونزلات معوية وأزمة تنفسية، حيث استقرت حالة 24 طفلًا منهم، بينما تم تحويل 5 أطفال إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال علاجهم.

واستقبل مستشفيات جامعة بني سويف 5 حالات داخل المستشفى عقب نقلهم من مستشفى الواسطى المركزي عبر سيارات الإسعاف، حيث تم إجراء فحوصات طبية للأطفال المصابين، وأن حالاتهم الصحية مستقرة.

في السياق، تابع د.محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".  

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 8 و9 يونية الجاري "بقرية سدمنت مركز اهناسيا مكونة من 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة -  الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - العظام - الأسنان ) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1739 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 51- معمل طفيليات  29 - حالات  الأشعة  العادية 5 - اشعة الاسنان 22 - استصدار 6 قرارات  نفقة دولة - تحويل عدد  7  مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية   138 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

بني سويف مستشفي الواسطى المركزي قسم الأطفال بنى سويف الجامعي مضادات حيوية

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