من أمريكا الجنوبية إلى موزمبيق.. 5 مايو اليوم العالمي للغة البرتغالية

يصادف اليوم الخامس من مايو الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية، المعروف أيضًا باسم Dia Mundial da Língua Portuguesa باللغة البرتغالية.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم عالميًا بفعاليات ثقافية متنوعة مثل العروض الموسيقية والقراءات الأدبية والمسابقات والمعارض الفنية والمحاضرات والمسرحيات وغيرها للتأكيد على أهمية اللغة البرتغالية ونشرها في جميع أنحاء العالم.

في هذا الإطار تسلط "الدستور" الضوء على أهمية هذه المناسبة التي أطلقت عليها مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية (CPLP) في البداية اسم يوم "اللغة والثقافة البرتغالية"، قبل أن يتم تحديده لاحقًا باسم "ضياء الثقافة في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية".

اليوم العالمي للغة البرتغالية "الأهمية والتاريخ والاحتفال"

اليوم العالمي للغة البرتغالية له قصة أصل مثيرة للاهتمام تعود إلى عام 2009، في الخامس من مايو من ذلك العام، اجتمعت مجموعة من البلدان الناطقة بالبرتغالية لإحياء ذكرى اجتماع مهم تم عقده في عام 2005 بين وزراء الثقافة في تلك البلدان.

وكان الهدف هو تكريم اللغة البرتغالية والثقافات المتنوعة لهذه الدول المترابطة عبر القارات، والتي تمتد من البرازيل في أمريكا الجنوبية إلى موزمبيق في أفريقيا وخارجها.

ويتحدث ما يقدر بنحو 265 مليون شخص في جميع أنحاء العالم اللغة البرتغالية.

وفي نوفمبر 2019، خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو – وهي المنظمة العالمية البارزة التي تركز على الثقافة والتعليم - تم إعلان يوم 5 مايو رسميًا باعتباره "اليوم العالمي للغة البرتغالية"؛ مما يؤكد الأهمية العالمية لهذه اللغة.

وبعد ذلك، في الخامس من مايو من كل عام، يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة ثقافية متنوعة مثل الموسيقى والفعاليات الأدبية والمزيد.

في جميع أنحاء العالم، توضح هذه الأحداث كيف توحد اللغة البرتغالية الأفراد، وتعمل كحلقة وصل بين الثقافات والتواريخ المختلفة.

وتسلط هذه المناسبة الضوء على قدرة اللغات على جمع الناس معًا، والتأكيد على الهوية والإرث المشترك.

ويعزز اليوم العالمي للغة البرتغالية الانسجام والسعادة العالميين، سواء كان الشخص متحدثًا باللغة البرتغالية أو يستمتع ببساطة باستكشاف الثقافات المتنوعة.

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية

يمثل الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية فرصة رائعة لاكتشاف الثقافة الغنية وتاريخ الدول الناطقة بالبرتغالية. فيما يلي بعض الطرق الممتعة والتفاعلية للاحتفال بهذه المناسبة: