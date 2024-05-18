نهائى إفريقيا.. خروج على معلول مصابًا وكريم فؤاد بدلًا منه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد إصابة علي معلول في الدقائق الأولى من مباراة الترجي، وخروجه ونزول كريم فؤاد بدلًا منه.

الترجي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل وهي في طريقها للمرمى.

الأهلي أجرى تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة بنزول كريم فؤاد بدلًا من علي معلول الذي تعرض للإصابة.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلي - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا - روجر أهولو - غيلان الشعلالي

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة

وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.