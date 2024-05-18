يان ساس ورودريجيز يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي

أعلن ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "رادس".

وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا – روجر أهولو – غيلان الشعلالي

خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز – حسام الدين غشة

وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على ستاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على الهواء مباشرة، عبر أحد شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.