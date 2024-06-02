الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 /6 /2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يشهد سعر الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية ووفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري. 

 

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية ووفق معاملات المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

   47.2136 جنيه شراء 

   47.3494 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 

47.22 جنيه شراء 

47.32 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

47.22 جنيه شراء 

47.32 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية 

47.22 جنيه شراء 

47.32 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 

47.32 جنيه شراء 

47.42 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

47.22 جنيه شراء 

47.32 جنيه بيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

47.22 جنيه شراء 

47.32 جنيه بيع 

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أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري 

يورو

   51.0568 جنيه شراء

   51.2226 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

   60.0084 جنيه شراء

   60.1858 جنيه بيع

دولار كنـدى

   34.4172 جنيه شراء

   34.5263 جنيه بيع

كرون دانمركى

   6.8456 جنيه شراء

   6.8660 جنيه بيع

كرون نرويجى

   4.4737 جنيه شراء

   4.4875 جنيه بيع

كرون ســويدى

   4.4390 جنيه شراء

   4.4531 جنيه بيع

فرنك سويسرى

   52.0604 جنيه شراء

   52.2159 جنيه بيع

100 ين يابانى

   30.0858 جنيه شراء

   30.1781 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

   12.5876 جنيه شراء

   12.6245 جنيه بيع

دينــار كويتى

   153.8152 جنيه شراء

   154.3080 جنيه بيع

درهم اماراتى

   12.8521 جنيه شراء

   12.8926 جنيه بيع

دولار اســـترالى

   31.2365 جنيه شراء

   31.3311 جنيه بيع

دينــار البحــرين

   125.2183 جنيه شراء

   125.5952 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

   122.6167 جنيه شراء

   122.9855 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

   12.9494 جنيه شراء

   12.9931 جنيه بيع

دينـار اردنـى

   66.4980 جنيه شراء

   66.8777 جنيه بيع

يوان صينى

   6.5242 جنيه شراء

   6.5443 جنيه بيع 

 

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