سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 /6 /2024 فى البنوك

يشهد سعر الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية ووفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية ووفق معاملات المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

47.2136 جنيه شراء

47.3494 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري

47.22 جنيه شراء

47.32 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

47.22 جنيه شراء

47.32 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية

47.22 جنيه شراء

47.32 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

47.32 جنيه شراء

47.42 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

47.22 جنيه شراء

47.32 جنيه بيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

47.22 جنيه شراء

47.32 جنيه بيع

أسعار ا لعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

يورو

51.0568 جنيه شراء

51.2226 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

60.0084 جنيه شراء

60.1858 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.4172 جنيه شراء

34.5263 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8456 جنيه شراء

6.8660 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.4737 جنيه شراء

4.4875 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.4390 جنيه شراء

4.4531 جنيه بيع

فرنك سويسرى

52.0604 جنيه شراء

52.2159 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.0858 جنيه شراء

30.1781 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

12.5876 جنيه شراء

12.6245 جنيه بيع

دينــار كويتى

153.8152 جنيه شراء

154.3080 جنيه بيع

درهم اماراتى

12.8521 جنيه شراء

12.8926 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.2365 جنيه شراء

31.3311 جنيه بيع

دينــار البحــرين

125.2183 جنيه شراء

125.5952 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

122.6167 جنيه شراء

122.9855 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

12.9494 جنيه شراء

12.9931 جنيه بيع

دينـار اردنـى

66.4980 جنيه شراء

66.8777 جنيه بيع

يوان صينى

6.5242 جنيه شراء

6.5443 جنيه بيع

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