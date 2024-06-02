سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 /6 /2024 فى البنوك
يشهد سعر الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية ووفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.
نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية ووفق معاملات المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
47.2136 جنيه شراء
47.3494 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري
47.22 جنيه شراء
47.32 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
47.22 جنيه شراء
47.32 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية
47.22 جنيه شراء
47.32 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة
47.32 جنيه شراء
47.42 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
47.22 جنيه شراء
47.32 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB
47.22 جنيه شراء
47.32 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
يورو
51.0568 جنيه شراء
51.2226 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
60.0084 جنيه شراء
60.1858 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.4172 جنيه شراء
34.5263 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8456 جنيه شراء
6.8660 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.4737 جنيه شراء
4.4875 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.4390 جنيه شراء
4.4531 جنيه بيع
فرنك سويسرى
52.0604 جنيه شراء
52.2159 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.0858 جنيه شراء
30.1781 جنيه بيع
ريـــال سعـــودى
12.5876 جنيه شراء
12.6245 جنيه بيع
دينــار كويتى
153.8152 جنيه شراء
154.3080 جنيه بيع
درهم اماراتى
12.8521 جنيه شراء
12.8926 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.2365 جنيه شراء
31.3311 جنيه بيع
دينــار البحــرين
125.2183 جنيه شراء
125.5952 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
122.6167 جنيه شراء
122.9855 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
12.9494 جنيه شراء
12.9931 جنيه بيع
دينـار اردنـى
66.4980 جنيه شراء
66.8777 جنيه بيع
يوان صينى
6.5242 جنيه شراء
6.5443 جنيه بيع
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