السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الشناوى بديلًا.. كولر يعلن تشكيل الأهلى لمباراة الترجى

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في المباراة التي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "حمادي العقربي" برادس.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلي - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة، على ستاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).
بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء غد السبت، على الهواء مباشرة، عبر إحدى شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.
وتمتلك الشبكة القطرية، كل حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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