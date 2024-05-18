السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

تشهد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي 2024 بحثا مرتفعا عبر محرك جوجل العالمي حيث يترقب عدد كبير من جماهير الكرة في مصر والوطن العربي، اللقاء الهام في نهائي البطولة الأقوى للأندية في القارة السمراء، والتي تجمع كا من النادي الأهلي والنادي الترجي التونسي، في مواجهة قوية تقام على ملعب حمادي العقربي برادس التونسية مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024 

وتذاع أحداث اللقاء عبر قنوات بين سبورت حيث أنها أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024  فهي من أهم المنصات التي تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بما أنها تمتلك هذه حق البث الحصري لهذا اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرًا لامتيازها بحقوق بث مباريات البطولة.

وتم الإعلان عن بث المباراة عبر قناة بين سبورت 6 المشفرة لمشاهدة المباراة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد القناة على النحو التالي:

  • اسم القناة: Bein Sports HD 6
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • على التردد: 11054
  • ومعدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • ومعامل تصحيح 2/3.

الأهلي يطمح لحصد اللقب الثاني عشر

يدخل الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، المباراة بمعنويات عالية ورغبة جامحة في حصد لقبه الثاني عشر في البطولة، معززا بذلك رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب القاري الغالي.

ويعتمد المدرب السويسري مارسيل كولر على قائمة قوية تضم العديد من النجوم الكبار، من أبرزهم محمد الشناوي، - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - وسام أبوعلي - كهربا - بيرسي تاو الذين يملكون خبرة واسعة ومهارات عالية في المباريات الكبرى.

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

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الترجي يسعى لاستعادة اللقب بعد غياب 

من جانبه، يسعى الترجي التونسي، لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي غاب عنه منذ عام 2018 /2019 ويُراهن ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى على مهارات لاعبيه لتحقيق الفوز وتحقيق حلم الجماهير التونسية.

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