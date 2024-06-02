أسامة القوصى لـ"الشاهد": تخليت عن فكر التطرف عام 1985 وأصبحت ضد الجماعات الإرهابية

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامى، إنه تخلى عن فكر التطرف عام 1985م وأصبح ضد الجماعات الإرهابية، لكن استمر فترة في مرحلة التشدد.

وأضاف الدكتور أسامة القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم فصله من كلية الطب سنة 1984 بالسنة النهائية، حيث كان البكالوريوس رابعة وخامسة، ولم يلتحق بالسنة الرابعة وبالتالي لم يدرس باطنة ولا جراحة ولا نسا وتوليد ولا أنف وأذن وحنجرة ولا رمد ولا طب شرعي، وهي الـ 8 فروع الأساسية الخاصة بممارس الطب.

وتابع: "منذ عام 1985 حتى سنة 1996 كنت في المساجد أقوم بالتدريس، وكان كل نشاطي موجه لمحاربة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، وكان متشددا مع نفسه في الحلال والحرام، فلا يوجد تليفزيون في المنزل، والأولاد لا يدخلون المدرسة لأن المدرسة فيها شيء ضد الإسلام، وكان يعلمهم في المسجد القراءة والكتابة والحساب وكل العلوم.