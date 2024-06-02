الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصى لـ"الشاهد": تخليت عن فكر التطرف عام 1985 وأصبحت ضد الجماعات الإرهابية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور أسامة القوصي

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامى، إنه تخلى عن فكر التطرف عام 1985م وأصبح ضد الجماعات الإرهابية، لكن استمر فترة في مرحلة التشدد. 

وأضاف الدكتور أسامة القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم فصله من كلية الطب سنة 1984 بالسنة النهائية، حيث كان البكالوريوس رابعة وخامسة، ولم يلتحق بالسنة الرابعة وبالتالي لم يدرس باطنة ولا جراحة ولا نسا وتوليد ولا أنف وأذن وحنجرة ولا رمد ولا طب شرعي، وهي الـ 8 فروع الأساسية الخاصة بممارس الطب.

وتابع: "منذ عام 1985 حتى سنة 1996 كنت في المساجد أقوم بالتدريس، وكان كل نشاطي موجه لمحاربة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، وكان متشددا مع نفسه في الحلال والحرام، فلا يوجد تليفزيون في المنزل، والأولاد لا يدخلون المدرسة لأن المدرسة فيها شيء ضد الإسلام، وكان يعلمهم في المسجد القراءة والكتابة والحساب وكل العلوم.  

الدكتور أسامة القوصي برنامج الشاهد الفكر المتطرف الجماعات الإرهابية الدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على حي البرازيل فى رفح الفلسطينية (فيديو)

أبو شامة: نخشى نية نتنياهو من التأهب لإفشال خطة بايدن لوقف الحرب بغزة

خلال الموجة الحارة.. أشياء يجب عليك القيام بها لتجنب التعرض لمشكلة صحية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين