الأحد 02 يونيو 2024
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وزير التموين: تحريك سعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعم وضمان استمراريته

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سياسة الدعم من الدولة للمواطن لم تتغير إطلاقًا، موضحًا أن تحريك سعر الخبز ليس تخليًا عن الدعم، بل هو جزء من استراتيجية مستمرة لتحسين الدعم الاجتماعي.

أشار المصيلحي، خلال حديثه عبر برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي مرتين أو ثلاثًا، مقارنةً بعام 2011، حيث كانت القيمة اليومية للمعاش تبلغ 120 جنيهًا، والآن تصل إلى 800 - 1000 جنيه للمرأة المعيلة التي لديها طفل، مؤكدًا أن هذا يمثل تحسنًا حقيقيًا، حيث ارتفعت الإنفاق الاجتماعي من 4 مليارات جنيه إلى أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأكد "المصيلحي" أن المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، يقيمون دائمًا مدى كفاية حزم الأعباء الاجتماعية للحفاظ على استدامة الدعم، كما يهتمون بعدم التأثير بشدة على الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، مما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبير.

في الختام، أكد الوزير أن أي تحريك لسعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعم وضمان استمراريته.

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