الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، والقناة الناقلة لها، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي القارة السمراء بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على كافة محركات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على ستاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على الهواء مباشرة، عبر أحد شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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حكام ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يقود الحكم الجزائري الدولي الشهير مصطفى غربال، مهمة إدارة ساحة مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب رادس، في العاشرة مساء غدا السبت.

ويعاون غربال في مهمته، مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

بينما على غرفة الـVAR، يتولها الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

الرقم القياسي

يمتلك الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي، بالفوز ذهابا على بطل المغرب هنا بالقاهرة 2/1، والتعادل الإيجابي خارج الديار 1/1.

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