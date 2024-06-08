هل نعيش صيفا استثنائيا هذا العام؟.. الأرصاد تُجيب

ذكرت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد اليوم السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة مقارنةً بيوم الجمعة.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" على قناة أون، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه ينبغي على المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 عصرًا، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها في هذا الوقت.

وأوصت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة استخدام المظلات أو القبعات عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، إلى جانب تناول المرطبات والسوائل بكثرة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس الحار يوم السبت، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة ليلًا في معظم المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.