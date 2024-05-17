غياب الأهلى وعودة الزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين فى دورى نايل

تنطلق الأحد منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2024/2023)، وتستمر حتى الخميس المقبل 23 مايو الجاري، حيث تقام على مدار 4 أيام منفصلة.

وتشهد الجولة الرابعة والعشرون عودة الزمالك مجددًا على الساحة المحلية، بينما يستمر غياب غريمه التقليدي الأهلي عن الظهور للمباراة الثانية على التوالي، بسبب ارتباطه بموقعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة أمام الترجي التونسي، غدًا السبت برادس.

وفما يلي مواعيد الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل

الأحد 19 مايو الجاري

الإسماعيلي & بيراميدز.. السادسة مساء (استاد الإسماعيلية).

حقق الفريق السماوي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

الإثنين 20 مايو الجاري

المصري & إنبي .. الرابعة عصرًا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

حقق النسر البورسعيدي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

المقاولون العرب & فاركو.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

زد & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الثلاثاء 21 مايو الجاري

بلدية المحلة & الداخلية.. الرابعة عصرًا (استاد غزل المحلة).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الجونة & طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد خالد بشارة).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سيراميكا كليوباترا & البنك الأهلي.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

حقق سيراميكا الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الخميس 24 مايو الجاري

الزمالك & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

حقق الفارس الأبيض الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

بينما تم تأجيل مواجهة سموحة مع الأهلي على استاد الإسكندرية، لأجل غير مسمى، لارتباطات المارد الأحمر القارية وموقعتي الترجي التونسي المرتقبتين، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

غياب الأهلي والزمالك.. نتائج الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل:

الاتحاد السكندري 0 سموحة 2

طلائع الجيش 1 الإسماعيلي 1

الداخلية 0 الجونة 0

بيراميدز 2 سيراميكا كليوباترا 1

فاركو 1 بلدية المحلة 0

إنبي 0 مودرن فيوتشر 1

البنك الأهلي 5 المصري البورسعيدي 2

بينما تم تأجيل مواجهتي زد والزمالك والأهلي والمقاولون العرب، في الجولة ذاتها لأجل غير مسمى، لارتباطات الكبيرين بنهائي الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا.