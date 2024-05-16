مودرن فيوتشر يحقق فوزًا قاتلًا على إنبي في الدوري الممتاز

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف مودرن فيوتشر الوحيد أرنولد أدريان إيبا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصد مودرن فيوتشر أول 3 نقاط تحت قيادة مدربه الجديد طلعت يوسف حيث ارتفع رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتوقف رصيد إنبي عند 32 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وكان الحكم محمود البنا قد لجأ إلى تقنية الفيديو VAR، للتأكد من صحة الهدف، بعدما كان قد ألغى الهدف في بداية الأمر لوجود تسلل على جوناثان نجويم.

أحداث المباراة

إنبي ضغط بقوة من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك مودرن فيوتشر.

وشهدت الدقيقة 17 بطاقة صفراء من نصيب غنام محمد لاعب مودرن فيوتشر نتيجة عرقلة متعمدة لأحمد العجوز لاعب إنبي.

في الدقيقة 39 محاولة هجومية لمودرن فيوتشر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع أحمد خليل كالوشا بتشتيت غير متقن لكن يقظة الحارس عبد الرحمن سمير أنقذت الموقف.

ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يمين مرمى إنبي، نفذها غنام محمد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يمين مرمى إنبي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 72 تسديدة قوية عن طريق أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير بثبات.

في الدقيقة 90 هدف ملغي لصالح مودرن فيوتشر بداعي التسلل على جوزيف نجويم صانع الهدف.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم التأكيد على صحة الهدف الذي جاء بعد عرضية متوسطة الارتفاع من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أرنولد إيبا برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.