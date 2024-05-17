عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى، على ملامح تشكيل مباراة فريقه أمام الترجى التونسي في ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، من خلال التدريبات الأخيرة، بعد فرض سياج من السرية على المران في رادس.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزًا شديدًا من مارسيل كولر على المجموعة التي سوف يخوض بها المباراة، حيث تأكد أنه سيبدأ المواجهة المرتقبة بالقوة الضاربة.

وحرص المدير الفنى للمارد الأحمر على أن تكون التدريبات التى يجريها الفريق فى تونس بلا أي ملامح وتتضمن فقط تدريبات بدنية وتقسيمة على أن يواصل تلقين لاعبيه خطة مواجهة الترجي في المحاضرات النظرية بفندق الإقامة.

وعقد كولر 4 محاضرات فنية خلال الساعات الأخيرة، عرض خلالها فيديو مجمعًا لبعض من مباريات الترجي مع صن داونز الجنوب إفريقى وأسيك ميموزا الإيفواري والملعب والنجم التونسيين، تضمنت طريقة لعبه وأبرز نقاط قوته خاصة البرازيلى رودريجيز مهاجم الفريق الذى يعول عليه كثيرًا.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي

وظهرت المؤشرات الأولية لـ تشكيل الأهلى أمام الترجي، على النحو الآتي:

مصطفي شوبير في حراسة المرمي.

علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع.

أكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية في خط الوسط.

وفي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي ينهي مرانه الأول في تونس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنهى مرانه الأول في تونس، والذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، وقام بمنح اللاعبين تعليمات خاصة.

وأدى الفريق الأول بنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

كما حرصت مجموعة كبيرة من الجالية المصرية في تونس على مؤازرة الفريق في المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي غدًا السبت، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.