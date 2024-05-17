الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى بالطاقم الأسود ضد الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والترجى التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.
حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.
وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.
وتمت مناقشة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كل الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

دورى أبطال إفريقيا| مران الأهلى مفتوح لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

 سيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت مصر» مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي. 
يقام المران الختامي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي “رادس” وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه المباراة. 
يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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