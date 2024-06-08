السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمر "مقزز".. البرلمان الأوروبى يعلق على حادثة ضرب رئيسة وزراء الدنمارك

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسن، بأنه "مقزز"، في أول تعليق على حادثة الضرب التي تعرضت لها فريديريكسن، على يد رجل في ميدان كوبنهاغن.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، السبت، "إن الاعتداء الذي وقع الليلة على رئيسة الوزراء الدنماركية أمر (مروع). ليس للعنف مكان في السياسة"، وأضافت: "حافظي على قوتك يا ميتي".

وكانت السلطات الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن "تعرضت للضرب" على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس"، إنّ "رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل"، مشيرًا إلى أنّ رئيسة الوزراء "مصدومة بالواقعة".

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرى أريحا الفلسطينية

عاجل.. 4 شهداء و14 مصابا فى قصف إسرائيلي على مدينة غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبي.!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام