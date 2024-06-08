أمر "مقزز".. البرلمان الأوروبى يعلق على حادثة ضرب رئيسة وزراء الدنمارك

وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسن، بأنه "مقزز"، في أول تعليق على حادثة الضرب التي تعرضت لها فريديريكسن، على يد رجل في ميدان كوبنهاغن.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، السبت، "إن الاعتداء الذي وقع الليلة على رئيسة الوزراء الدنماركية أمر (مروع). ليس للعنف مكان في السياسة"، وأضافت: "حافظي على قوتك يا ميتي".

وكانت السلطات الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن "تعرضت للضرب" على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس"، إنّ "رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل"، مشيرًا إلى أنّ رئيسة الوزراء "مصدومة بالواقعة".