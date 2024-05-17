رسالة نارية من الشناوى لزملائه: مصلحة الأهلى فوق مصلحتنا الشخصية

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بنادي الأهلى، على عقد جلسات مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بتونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ"رادس".

وكشف مصدر مسئول عن أن الشناوي حرص على تحفيزهم والشد من أزرهم والتأكيد على ضرورة العودة بنتيجة إيجابية من تونس خاصة أن النهائيات تحتاج إلى كامل التركيز.

وأضاف المصدر أن الحارس الدولي قال لزملائه "إننا على قلب رجل واحد ولا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي، وأي لاعب يشارك كلنا في ظهره، لأن مصلحة الفريق أهم من مصلحتنا الشخصية واللقب الإفريقي هو هدفنا الأول والأخير من أجل إسعاد جماهيرنا وحفر أسمائنا في تاريخ سجلات القلعة الحمراء".

وأشار المصدر إلى أن الشناوي قال نصًا لزملائه اللاعبين "أمامنا 180 دقيقة فقط لتحقيق حلم جماهير الأهلي ويجب علينا بذل كل الجهد للفوز باللقب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

مران الأهلي مفتوح لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

وسيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت مصر»، مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

يقام المران الختامي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه المباراة.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقد ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.

حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.