هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

كشف مصدر داخل النادى الأهلى النقاب عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول من السفر إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الشناوي سوف يرافق بعثة الفريق خلال رحلة تونس القادمة استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى يوم السبت المقبل وأن ما يتردد عن استبعاده ليس له أساس من الصحة.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت اتهامات للشناوي بادعائه الإصابة لعدم تقبله الجلوس احتياطيا للحارس الحالي مصطفى شوبير.

وأضاف المصدر أن السبب الأساسي وراء عدم دخول الشناوي لقائمة المباريات يعود إلى عدم جاهزيته الفنية فضلا عن رغبته فى عدم وجود ضغوط على مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

وأوضح أن هناك اتفاقا بين الشناوي والجهاز الفنى على هذا السيناريو وسيكون الشناوي متواجدًا مع بعثة الفريق خلال رحلة تونس بعد جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مع الحارس الدولي الأربعاء الماضي، والتي شهدت الاتفاق على تواجد مصطفى شوبير أساسيا في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر، إلى خالد بيبو مدير الكرة لم يوقع أي غرامة مالية على الشناوي بحجة رفضه التواجد في قائمة المباريات واعتراضه على الجلوس احتياطيا لمصطفى شوبير.

كولر يغلق الملف المحلي ويستعد لمباراة الترجي

وكان السويسري مارسيل مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء بلدية المحلة في الدوري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏

وبدأ الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل علي ستاد رادس.