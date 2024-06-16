محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن في أول أيام عيد الأضحى

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويقدم التهنئة للضباط والجنود.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الاضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن مشيرا بان الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

وفي شأن آخر أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الاضحي المبارك، اليوم الاحد،بساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد بمشاركة أهالي المدينة الباسلة، يرافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووضعت الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لافتات تهنئة بمناسبة عيد الاضحيبمحيط المساجد، فضلا عن "بالونات شو" كبيرة وبوابات من البالونات بألوان مختلفة على بوابات المساجد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

هذا وكان محافظ بورسعيد قد أعلن عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص ١١ ساحات كبرى و150 مسجد لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأشار المحافظ أن الساحات التى تم تخصيصها تتمثل فى " مسجد السلام بحي الشرق و المسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحى الزهور وساحة نادى الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، ومسجد الحسين بالمنطقة السابعة، و ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي "

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.

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