محافظ بورسعيد يستعرض خطة ميكنة الجهاز التنفيذي بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا؛ لاستعراض العرض الخاص بخطة ميكنة الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد والوقوف على الموقف التنفيذي لسير العمل حتى الآن.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، والمهندسة شيماء جودة، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والشركات المنفذة للبرنامج الخاص بميكنة الجهاز التنفيذي وإدارة التحول الرقمي، وعدد من العاملين بالجهاز التنفيذي.

ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة

واطلع المحافظ على تطورات العمل في البرنامج المصمم لإنشاء قاعده بيانات مميكنة لتطوير وميكنة جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي، التي يستهدف في المقام الأول المتابعة الشهرية المستمرة للمشروعات الخاصة بالجهاز التنفيذي، احتساب إجمالي الدخل الشهري ومستحقات الجهاز التنفيذي بشكل الكتروني مميكن، عمل محاكاة للأسواق علي أرض الواقع، وتقليل التدخل البشري.

وذلك من خلال عمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد، للحفاظ علي إنجازات الجهاز التنفيذي والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها، مع تسهيل عمليات التواصل لأصحاب المنطقة الحرة.

التطور الرقمي في بورسعيد

ووجَّه محافظ بورسعيد، بأهمية الدقة في العمل والاعتماد على أحدث الأساليب المتبعة، بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي تشهده بورسعيد في المجالات كافة.

وخلال اللقاء، استعرضت الشركات المنفذة للبرنامج، آليات العمل في الخطة الإصلاحية للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد وميكنة الجهاز الإداري بالكامل والجدول الزمني المقرر للانتهاء من كل الأعمال، والتي تتيح التعامل بشكل إلكتروني كامل للحفاظ على جميع البيانات والتقليل من التدخل البشري، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، وتهدف للتكامل بين جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي وتطوير مستوى الأداء بما يسهم في إنجاز الأعمال.

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