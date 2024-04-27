أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

رد محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجدل الذي أثير في الساعات الماضية عقب الاحتفال الذي قام به بعد تسجيله هدفًا في شباك مازيمبي الكونغولي.

وحقق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل المارد الأحمر إلى نهائي البطولة.

وتلقى عبد المنعم انتقادات شديدة من جانب جماهير نادي الزمالك بعد ادعائهم بأن اللاعب قد وجّه إشارة غير أخلاقية ضدهم عقب تسجيله للهدف.

رد عبد المنعم على الاتهامات الموجهة ضده

ونشر عبد المنعم "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام ردًا على تلك الاتهامات، حيث قال " أولًا الحمدالله على مكسب إمبارح، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون".

وأضاف " ثانيًا الصورة إللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش وفسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن، وشعرت أنه حصل جلط للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة شعوري بالألم تصرفت".

وتابع "لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد وعلى فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل إللي بقوله وعملت أشعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو، على علم من الأشعة إللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا.. أنا راجل متربي ومينفعش أعمل غلط بالشكل ده".

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

ضرب الترجي موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

سجل رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

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