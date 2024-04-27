السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل الأهلى تاريخيا أمام الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

الأهلي
الأهلي

يضرب الأهلى موعدًا جديدًا مع الترجى التونسي في مايو المقبل، بـ نهائى دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بعدما تخطى عقبة مازيمبي بثلاثية في ستاد القاهرة، بينما أقصى النادي التونسي ماميلودي صن داونز على أرضه بهدف نظيف ليلتقي الثنائي في نهائي عربي خالص للمرة الثالثة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسبق أن التقى النادي الأهلي وفريق الترجي من قبل في  24 مباراة خلال 12 مواجهة أفريقية، 11 منها في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والثانية عشرة في كأس الكونفدرالية.

وستكون موقعة النهائي الثالث فاصلة بين الاثنين في من سيحسم اللقب الثالث بينهما بعد تساويهما في خطف اللقب بينهما.

ماذا يفعل الأهلي تاريخيا أمام الترجي في النهائي الأفريقي؟

ويعد هذا النهائي الثالث بين النادي الأهلى والترجى، حيث التقي الفريقان في نهائي 2012 تمكّن الأهلي من حسمِ اللقب لصالحهِ بنتيجة3-2 في مجموع المبارتين حيث تعادلا ذهابًا في القاهرة بنتيجة 1-1 قبل أن يحسم الأهلي موقعة رادس بهدفين لهدف، وفي نسخة 2018 تمكّن الترجي الرياضي التونسي من حسمِ اللقب لصالحهِ بنتيجة 4-3 في مجموع المبارتين حيث فاز الأهلي في القاهرة ذهابًا بنتيجة 3-1، وإيابا في رادس فاز الترجي بنتيجة 3-0.

الأهلي يواجه الترجي في نهائي دورى أبطال أفريقيا في تونس يوم 18 مايو على أن تُقام مباراة الإياب في مصر يوم 25 من نفس الشهر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دورى نايل

ويستعد فريق كرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، 1 مايو، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ 20 بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور بين الفريقين قد انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1. 

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