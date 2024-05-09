ماذا فعل بالنصف الآخر.. عاطل يقتل جارته ويحتفظ بنصف الجثة فى الثلاجة

جريمة بشعة هزت مدينة السلام بالقاهرة، بعد قيام شخص بـقتل جارته وتقطيع جسدها لأجزاء واحتفاظه بنصف الجسد في الثلاجة وتوزيع الجزء الآخر في أكياس على مقالب الزبالة.

التحقيق مع المتهم

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة السلام، من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقته عن المنزل لعدة أيام، وتم البحث عنها في أكثر من مكان، لكن لم يصلوا إلى أي شيء.

وأضافت التحقيقات أن رجال الأمن قاموا بالتحري والبحث عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم استدرج المجني عليها إلى شقته، وقتلها وقطع جسدها إلى قطع صغيرة، ووضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.

وأكملت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر المجني عليها، بإلقائه في مقلب القمامة، وذلك بعيدًا عن المنطقة التي يسكنان بها.