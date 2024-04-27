السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقب تأهله للنهائى.. الأهلى يمنح الترجى وصن داونز تذكرتى مونديال الأندية 2025

الترجى التونسى وصن
الترجى التونسى وصن داونز الجنوب إفريقى

بات فريقا الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، آخر المتأهلين عن القارة السمراء، إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تأهل الترجي وصن داونز، إلى مونديال الأندية في نسخته الموسعة، عقب تأهل الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيشارك الترجي وصن داونز، في الحدث العالمي الكبير، كونهما الأعلي من حيث النقاط في تصنيف «كاف» للأندية.

وكان الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، قد ضمنا مقعديهما في مونديال الأندية، بصفتهما بطلي دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين.

وتأهل الأهلي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في مباراة إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا دون أهداف.

وتأهل الترجي إلى الدور النهائي، عقب تخطى عقبة صن داونز، بالفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

وسيحتضن الترجي، مواجهة الذهاب، يوم 18 مايو على ملعب حمادي العقربي، قبل أن يحتضن الأهلي، مواجهة الإياب، يوم 25 مايو على استاد القاهرة.

المتأهلون حتي الآن لكأس العالم للأندية 2025

إفريقيا.. الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

آسيا.. الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024 (يوكوهاما مارينوس الياباني أو العين الإماراتي)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي).

أمريكا الجنوبية.. بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، فلومينينزي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس 2024، إلى جانب أفضل فريقين مصنفين في اتحاد أمريكا الجنوبية.

أمريكا الشمالية والوسطى.. مونتيري المكسيكي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، كلوب ليون المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف 2024.

أوقيانوسيا.. أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أوروبا.. تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، بروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، ريد بل سالزبورج النمساوي.

الفريق المضيف.. سيتم تحديده لاحقا من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

الترجي التونسي صن داونز الجنوب إفريقي صن داونز كأس العالم للأندية 2025 الاهلى الوداد البيضاوي المغربي الهلال السعودي

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