اعرف المعنى الصحيح.. مرادف "اقترف" و"قوامين" يثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانى الثانوى

ازداد بحث الطلاب عن مرادف كلمتي "اقترف" و"قوامين"، عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب أداء طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة لامتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني.



امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي

جاء السؤال نصه كالتالى: يقدر العلماء أن حوالي خمسة مليارات نوع من المخلوقات التي عاشت على كوكبنا ظهرت ثم انقرضت وبعض المليارات من هذه الحيوانات انقرض.. فأراد أن يصحح ما اقترف من أخطاء في حق المخلوقات.

وجاء سؤال آخر بامتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة مرادف كلمة "قوامين" وجاءت الاختيارات "حراسا - عادلين - مقبلين - مسرعين".

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية اليوم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وتضمنت جزئيات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي بالجيزة كلمات حيرت الطلاب من بينها مرادف كلمة اقترف، حيث تضمن الامتحان سؤال اختر مرادف كلمة اقترف، ومن بين الاختيارات: اتبع- ارتكب- عانى - نشر.

وتسبب هذا السؤال فى وجود تساؤلات عديدة لدى الطلبة حيث احتار الطلبة بين هذه الأسئلة وازداد تساؤلاتهم عن الإجابة الصحيحة، ما دفعهم إلى البحث عبر محرك البحث "جوجل"، حيث قام أيضًا أولياء الأمور بالبحث عن معنى تلك الكلمات للاطمئنان على إجابات أبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة.



معنى اقترف وقوامين

والمرادف الصحيح لـ"اقترف" هو ارتكب، بينما جاء مرادف كلمة "قوامين" داخل النص الذي جاء فى امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، معناها لهم الفضل وسبقوا العصور.