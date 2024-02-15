دورى أبطال إفريقيا| "كولر": مواجهة "بلوزداد" صعبة.. وهدفنا العودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث
قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد التي تقام، غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.
وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، اليوم: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من جميع اللاعبين، لا سيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».
وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه خلال المباراة.
وأضاف كولر أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة المباريات مع الأندية الجزائرية، وأن مباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما يدرك أن أي فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر الأهلي.
وشدد المدير الفني على أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.
كولر: الأهلي لدية قائمة كبيرة ونتابع قندوسي مع سيراميكا
وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.
وأشار المدير الفني إلى أن مصطفى أبوالخير لاعب شاب وشارك في تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أسابيع تخللها تواجده في معسكر الإمارات، وتم ضمه للقائمة الموجودة في الجزائر لاكتساب الخبرات ومن الوارد أن يشارك في أي وقت.
كما أكد أن الجهاز الفني يتابع أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، حيث يقدم أداء رائعًا، لافتًا إلى أن الهدف من إعارة اللاعب هو المشاركة والاحتكاك، وأنهم يتابعونه جيدا وسعداء بما يقدمه حتى الآن.