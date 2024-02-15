"كولر" و"ربيعة" يتحدثان اليوم في مؤتمر صحفي عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة، كابتن الفريق، ‏اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب بلوزداد الذي يعقد في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة بإحدى قاعات استاد ٥ جويلية الذي يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء غدٍ.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة بلوزداد التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري يعقد في الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب «5 جويلية» بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.