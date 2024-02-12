نكشف الأسباب الخفية وراء قرار كولر تعديل سفر بعثة الأهلى إلى الجزائر

قررالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تعديل موعد السفر إلى الجزائر وتأخيره لمدة 24 ساعة؛ ليكون بعد غد بدلًا من غد الثلاثاء، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، وهى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار كولر بتأخير موعد السفر لمدة 24 ساعة جاء لعدة أسباب، على رأسها انتظار موقف بيرسى تاو حتى آخر لحظة، والثانى حسم موقف الفلطسينى وسام أبوعلى، والثالث زيادة معدلات التركيز وتحفيظ لاعبيه خطة المباراة قبل السفر، والرابع هو تقليل مدة الرحلة، خاصة أن الفريق سوف يغادر من الجزائر إلى غانا دون العودة للقاهرة؛ استعدادًا لمواجهة ميدياما المقررر لها 23 فبراير لكن شريطة وصول قرار رسمى من رابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراة طلائع الجيش بالدورى المقرر لها 19 فبراير.

من جانبه، حرص خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالتنسيق مع محمد الجارحي عضو المجلس ورئيس البعثة على التواصل مع سفارة مصر في الجزائر من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر.

ويدخل فريق الأهلى مواجهة شباب بلوزداد وهو يعانى من الإصابات والغيابات ونقص الصفوف، حيث بلغ عدد اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق 9 لاعبين هم: محمد الشناوى وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولى وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح ووسام أبوعلى وكريستو، بجانب الثنائى غير المقيد إفريقيا عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى.

كولر يمنح اللاعبين راحة سلبية من المران اليوم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريباته صباح أمس استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني منح الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، بعدما اكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.