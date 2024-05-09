سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار
استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم في مصر خلال معاملاته الجارية في سوق الصاغة باستقرار سعر عيار 21 عند 3000 جنيه مصري والذي يمثل الأكثر بيعًا وشراءً في السوق المصري باعتباره الأقل في المصنعية على عكس عيار 18 الذي ترتفع مصنعيته بشكل كبير.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري وكذلك سعره بالدولار وفق اخر تحديث للأسعار المتداولة في السوق المصري مع زيادة الاقبال عليه نظرًا لانخفاض سعره.
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب اليوم عيار 24
3531.5 جنيه بيع
3508.5
جنيه شراء
سعر الذهب اليوم عيار 22
3237.25 جنيه بيع
3216.25 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 21
3090 جنيه بيع
3070 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 18
2648.5
جنيه بيع
2631.5 جنيه شراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2060 جنيه بيع
2046.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 12
1765.75
جنيه بيع
1754.25
جنيه شراء
سعر الذهب عيار 9
1324.25 جنيه بيع
1315.75
جنيه شراء
سعر جنيه ذهب
24720 جنيه بيع
24560 جنيه شراء
سعر الذهب بالدولار
رغم الانخفاض الذي يشهده سعر الذهب في السوق المصري الا أنه حقق ارتفاع ملحوظ في السوق العالمي حيث حقق سعر أونصة الذهب للبيع 2316 دولار أمريكي وللشراء 2315 دولار أمريكي.
سعر الذهب بي تي سي BTC
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13755 جنيه
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19620 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19795
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27680 جنيه