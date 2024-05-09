سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم في مصر خلال معاملاته الجارية في سوق الصاغة باستقرار سعر عيار 21 عند 3000 جنيه مصري والذي يمثل الأكثر بيعًا وشراءً في السوق المصري باعتباره الأقل في المصنعية على عكس عيار 18 الذي ترتفع مصنعيته بشكل كبير.



ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري وكذلك سعره بالدولار وفق اخر تحديث للأسعار المتداولة في السوق المصري مع زيادة الاقبال عليه نظرًا لانخفاض سعره.



سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

3531.5 جنيه بيع

3508.5

جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3237.25 جنيه بيع

3216.25 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 21

3090 جنيه بيع

3070 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 18

2648.5

جنيه بيع

2631.5 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 14

2060 جنيه بيع

2046.75 جنيه شراء



سعر الذهب عيار 12

1765.75

جنيه بيع

1754.25

جنيه شراء



سعر الذهب عيار 9

1324.25 جنيه بيع

1315.75

جنيه شراء



سعر جنيه ذهب

24720 جنيه بيع

24560 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

رغم الانخفاض الذي يشهده سعر الذهب في السوق المصري الا أنه حقق ارتفاع ملحوظ في السوق العالمي حيث حقق سعر أونصة الذهب للبيع 2316 دولار أمريكي وللشراء 2315 دولار أمريكي.



سعر الذهب بي تي سي BTC

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13755 جنيه

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19620 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19795

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27680 جنيه