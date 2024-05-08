سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار
استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم في مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة وفق آخر رصد للأسعار للمهتمين بالمعدن الأصفر.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار ورصد اخر تحديث للاسعار التي لم تتغير كثيرًا.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 في مصر
3542.75 جنيه للبيع
3520 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22 في مصر
3247.5 جنيه للبيع
3226.75 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 21 في مصر
3100 جنيه للبيع
3080 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 18 في مصر
2657.25 جنيه للبيع
2640 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14 في مصر
2066.75 جنيه للبيع
2053.25 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12 في مصر
1771.5 جنيه للبيع
1760 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 9 في مصر
1771.5 جنيه للبيع
1320 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب في مصر
24800 جنيه بيع
24640 جنيه شراء
سعر الذهب بالدولار
بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2314 دولار أمريكي للبيع و2313 دولار أمريكي للشراء
سعر ذهب بي تي سي BTC
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 27765 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13795 جنيه
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19680جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19855 جنيه
سعر الذهب في السعودية
الذهب عيار 24 280.44 ريال سعودي 74.78 دولار أمريكي
الذهب عيار 22 256.88 ريال سعودي 68.50 دولار أمريكي
الذهب عيار 21 245.39 ريال سعودي 65.43 دولار أمريكي
الذهب عيار 18 210.33 ريال سعودي 56.08 دولار أمريكي
الذهب عيار 14 164.06 ريال سعودي 43.74 دولار أمريكي
الذهب عيار 12 140.22 ريال سعودي 37.39 دولار أمريكي
الذهب عيار 10 1 16.94 ريال سعودي 31.18 دولار أمريكي
الذهب عيار 9 105.17 ريال سعودي 28.04 دولار أمريكي
الذهب عيار 8 93.39 ريال سعودي 24.90 دولار أمريكي
أونصة الذهب 8،721.70 ريال سعودي 2،325.58 دولار أمريكي
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