الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم في مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة وفق آخر رصد للأسعار للمهتمين بالمعدن الأصفر.


ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم   الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار ورصد اخر تحديث للاسعار التي لم تتغير كثيرًا.  



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 في مصر
3542.75 جنيه  للبيع
3520 جنيه  للشراء


سعر الذهب عيار 22 في مصر
3247.5 جنيه  للبيع
3226.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 في مصر
3100 جنيه للبيع
3080 جنيه  للشراء

 سعر الذهب عيار 18 في مصر
2657.25 جنيه  للبيع
2640 جنيه  للشراء

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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الذهب المصرى يثبت عند 3100 جنيه رغم صعود الأسعار العالمية

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب عيار 14 في مصر
2066.75 جنيه  للبيع
2053.25 جنيه  للشراء

سعر الذهب عيار 12 في مصر
1771.5  جنيه للبيع
1760  جنيه  للشراء

سعر الذهب عيار 9 في مصر
1771.5 جنيه  للبيع
1320  جنيه  للشراء

سعر جنيه ذهب في مصر
24800 جنيه بيع
24640 جنيه  شراء

الذهب المصرى يثبت عند 3100 جنيه رغم صعود الأسعار العالمية

بمشاركة محاربي السرطان.. شاطىء جزيرة الذهب يستقبل احتفالية عيد الربيع بالاسكندرية

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2314 دولار أمريكي للبيع و2313 دولار أمريكي للشراء  


سعر ذهب بي تي سي BTC

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 27765 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13795 جنيه 
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19680جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19855 جنيه

 

سعر الذهب في السعودية  

الذهب عيار 24 280.44 ريال سعودي   74.78 دولار أمريكي 
الذهب عيار 22 256.88 ريال سعودي  68.50 دولار أمريكي 
الذهب عيار 21 245.39 ريال سعودي  65.43 دولار أمريكي 
الذهب عيار 18 210.33 ريال سعودي  56.08 دولار أمريكي 
الذهب عيار 14 164.06 ريال سعودي  43.74 دولار أمريكي 
الذهب عيار 12 140.22 ريال سعودي  37.39 دولار أمريكي 
الذهب عيار 10 1 16.94 ريال سعودي  31.18 دولار أمريكي 
الذهب عيار 9 105.17 ريال سعودي  28.04 دولار أمريكي 
الذهب عيار 8 93.39 ريال سعودي  24.90 دولار أمريكي 
أونصة الذهب 8،721.70 ريال سعودي  2،325.58 دولار أمريكي


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أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية للأسعار المحلية والعالمية

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توقعات أسعار الذهب غدا وآخر تحديث لسعر اليوم


 

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