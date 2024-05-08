سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم في مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة وفق آخر رصد للأسعار للمهتمين بالمعدن الأصفر.



ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري و بالدولار ورصد اخر تحديث للاسعار التي لم تتغير كثيرًا.





سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 في مصر

3542.75 جنيه للبيع

3520 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 22 في مصر

3247.5 جنيه للبيع

3226.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 في مصر

3100 جنيه للبيع

3080 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18 في مصر

2657.25 جنيه للبيع

2640 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14 في مصر

2066.75 جنيه للبيع

2053.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12 في مصر

1771.5 جنيه للبيع

1760 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9 في مصر

1771.5 جنيه للبيع

1320 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب في مصر

24800 جنيه بيع

24640 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة 2314 دولار أمريكي للبيع و2313 دولار أمريكي للشراء



سعر ذهب بي تي سي BTC

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 27765 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13795 جنيه

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19680جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19855 جنيه

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24 280.44 ريال سعودي 74.78 دولار أمريكي

الذهب عيار 22 256.88 ريال سعودي 68.50 دولار أمريكي

الذهب عيار 21 245.39 ريال سعودي 65.43 دولار أمريكي

الذهب عيار 18 210.33 ريال سعودي 56.08 دولار أمريكي

الذهب عيار 14 164.06 ريال سعودي 43.74 دولار أمريكي

الذهب عيار 12 140.22 ريال سعودي 37.39 دولار أمريكي

الذهب عيار 10 1 16.94 ريال سعودي 31.18 دولار أمريكي

الذهب عيار 9 105.17 ريال سعودي 28.04 دولار أمريكي

الذهب عيار 8 93.39 ريال سعودي 24.90 دولار أمريكي

أونصة الذهب 8،721.70 ريال سعودي 2،325.58 دولار أمريكي



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