سعر الذهب اليوم الخميس 2 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

استقر سعر الذهب في معاملاته اليوم الخميس بسوق الصاغة، ونعرض في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 2 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر عيار 24

3554.25 جنيه بيع.

3520 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 22

3258 جنيه بيع.

3226.75 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 21

3110 جنيه بيع.

3080 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 18

2665.75 جنيه بيع.

2640 جنيه شراء.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 14

2073.25 جنيه بيع.

2053.25 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 12

1777.25 جنيه بيع.

1760 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 9

1332.75 جنيه بيع.

1320 جنيه شراء.

سعر جنيه ذهب

24880 جنيهًا للبيع.

24640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالدولار

اما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد ارتفع سعر الأونصة ليبلغ للبيع 2315 دولارًا أمريكيًا وللشراء 2314 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24 276.60 ريال سعودي 73.75 دولار أمريكي .

الذهب عيار 22 253.37 ريال سعودي 67.55 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 242.03 ريال سعودي 64.53 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 207.45 ريال سعودي 55.31 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 161.81 ريال سعودي 43.14 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 138.30 ريال سعودي 36.87 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 115.34 ريال سعودي 30.75 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 103.73 ريال سعودي 27.66 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 92.11 ريال سعودي 24.56 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 8،602.32 ريال سعودي 2،293.58 دولار أمريكي.