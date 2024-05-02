الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 2 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في معاملاته اليوم الخميس بسوق الصاغة، ونعرض في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 2 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر عيار 24
3554.25 جنيه بيع.
3520 جنيه شراء.
سعر الذهب في مصر عيار 22
3258 جنيه بيع.
3226.75 جنيه شراء.
سعر الذهب في مصر عيار 21
3110 جنيه بيع.
3080 جنيه شراء.
سعر الذهب في مصر عيار 18
2665.75 جنيه بيع.
2640 جنيه شراء.

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب في مصر عيار 14
2073.25 جنيه بيع.
2053.25 جنيه شراء.

سعر الذهب في مصر عيار 12
1777.25 جنيه بيع.
1760 جنيه شراء.
سعر الذهب في مصر عيار 9
1332.75 جنيه بيع.
1320 جنيه شراء.

سعر جنيه ذهب

24880 جنيهًا للبيع.
24640 جنيهًا للشراء.

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر الآن 2024 بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظى.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر بالجنيه

سعر الذهب بالدولار

اما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد ارتفع سعر الأونصة ليبلغ للبيع 2315  دولارًا أمريكيًا وللشراء 2314  دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في السعودية 

الذهب عيار 24 276.60 ريال سعودي  73.75  دولار أمريكي .

الذهب عيار 22 253.37 ريال سعودي 67.55 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 242.03 ريال سعودي 64.53 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 207.45 ريال سعودي 55.31 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 161.81 ريال سعودي 43.14 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 138.30 ريال سعودي 36.87  دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 115.34 ريال سعودي 30.75 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 103.73 ريال سعودي 27.66 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 92.11 ريال سعودي 24.56 دولار أمريكي.

أونصة الذهب 8،602.32 ريال سعودي 2،293.58 دولار أمريكي.

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للبيع والشراء

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري

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أسعار الذهب في مصر تتجه للهبوط لمستويات 3 آلاف جنيه لعيار 21

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