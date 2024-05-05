تراجع جديد فى سعر الذهب بمصر اليوم الأحد 5 مايو 2024

تراجع جديد يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم في سوق الصاغة ليستقر عند 3000 جنيه لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا وشراءً في السوق المصري.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري وبالدولار بعد تراجعه من جديد.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

3525.75 جنيه للبيع.

3502.75 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 22

3232 جنيهًا للبيع.

3211 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

3085 جنيهًا للبيع.

3065 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

2644.25 جنيه للبيع.

2627.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

2056.75 جنيه للبيع.

2043.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

1762.75 جنيه للبيع.

1751.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

1322.25 جنيه للبيع.

1313.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه ذهب

24680 جنيهًا للبيع.

24520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالدولار

وفي نفس الوقت تراجع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة 2302 دولار أمريكي للبيع و2301 دولار أمريكي للشراء.

سعر ذهب بي تي سي BTC

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 27635 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13730 جنيهًا.

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19585 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 19765 جنيهًا.



سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية يهم قطاع كبير من المحبين لشراء الذهب سواء لحفظ أموالهم ولا يرغبون في خسارة الكثير من النقود في المصنعية، أو المقبلين على الزواج ويخصصون مبلغ معين لشراء الشبكة وفق السعر الرسمي للذهب وحساب القيمة التقريبية للمصنعية.

في البداية يجب العلم أن مصنعية التذهب تختلف من عيار لأخر، وكلما قل العيار زادت المصنعية والعكس، فعيار 18 أعلى فى المصنعية من عيار 21.

وتبدأ مصنعية عيار 18 من 150 جنيهًا فيما أكثر وفق محل الصائغ الذي يتم التعامل معه، أما مصنعية عيار 21 تبدأ من 100 جنيه ووفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه، وتكون المصنعية للجرام الواحد من الذهب، بحيث يتم ضرب قيمة المصنعية التي يحسبها التاجر بعد سؤاله عليها في عدد الجرامات التي تم شراء الذهب بها لحساب المصنعية الكاملة.

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