السبت 04 مايو 2024
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اقتصاد

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 4  مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير  سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث ارتفع الذهب في بداية التعاملات، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم السبت 4 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم السبت 4 مايو 2024، حوالي 3531.00 جنيها للبيع و3508.05 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3090 جنيها للبيع و3070.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2648.00 جنيها للبيع و2631.05 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2060.00 جنيه للبيع 2046.75 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3237.25 جنيه للبيع 3216.25 جنية للشراء.

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

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سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية  2310.10 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2301.89 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم السبت 4  مايو في مصر نحو 3090 جنيها للبيع و3070 جنيه للشراء.

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