السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض سعر الذهب وهل هو حقيقي أم مثير للقلق، قائلًا: "إن سعر الذهب خلال الفترة السابقة كان أعلى بكثير من سعره عالميًا، لافتًا إلى أنه بعد حدوث ضبط لسعر الصرف وامتلاكنا لسعر صرف واحد، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 30%، لنصبح متماشين حاليًا مع السعر العالمي للذهب".

وأضاف سعيد إمبابي خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة المحور، أن سعر الذهب لعيار 21 يبلغ 3100 وهو المستوى العالمي المتعارف عليه في كل دول العالم.

وأوضح سعيد إمبابي، أن هناك نوعين للمقبلين على شراء الذهب وهما: النوع الأول وهم من يدخرون أموالهم، والنوع الثاني هم من يشترون لتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حالة الرغبة في حفظ قيمة النقود، فعليك بالذهب، لأنه عندما يرتفع الذهب ترتفع باقي السلع، وعندما ينخفض الذهب تنخفض باقي السلع، وذلك لأن الذهب هو المسعر للأشياء، معقبًا: "لو معايا فلوس عايز أحافظ عليها، يجب تحويلها إلى ذهب للحفاظ على قيمتها".

شعبة الذهب الغرفة التجارية أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب اسباب انخفاض اسعار

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب