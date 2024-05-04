هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

أوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض سعر الذهب وهل هو حقيقي أم مثير للقلق، قائلًا: "إن سعر الذهب خلال الفترة السابقة كان أعلى بكثير من سعره عالميًا، لافتًا إلى أنه بعد حدوث ضبط لسعر الصرف وامتلاكنا لسعر صرف واحد، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 30%، لنصبح متماشين حاليًا مع السعر العالمي للذهب".

وأضاف سعيد إمبابي خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة المحور، أن سعر الذهب لعيار 21 يبلغ 3100 وهو المستوى العالمي المتعارف عليه في كل دول العالم.

وأوضح سعيد إمبابي، أن هناك نوعين للمقبلين على شراء الذهب وهما: النوع الأول وهم من يدخرون أموالهم، والنوع الثاني هم من يشترون لتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حالة الرغبة في حفظ قيمة النقود، فعليك بالذهب، لأنه عندما يرتفع الذهب ترتفع باقي السلع، وعندما ينخفض الذهب تنخفض باقي السلع، وذلك لأن الذهب هو المسعر للأشياء، معقبًا: "لو معايا فلوس عايز أحافظ عليها، يجب تحويلها إلى ذهب للحفاظ على قيمتها".