عيار 21 بـ3085 جنيها.. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية اليوم

تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذبا خلال الفترة الحالية في ظل تحركات غير واضحة في سعر أونصة الذهب العالمية ولكنها تميل إلى الهبوط، بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة.

وافتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا خلال تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3085 جنيها للجرام، بينما ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيها.

وتشهد تحركات سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة تشهد تذبذب وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.

من جهة أخرى، نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7%، وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.

بينما قد ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخرًا تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريبًا خلال الـ 9 أشهر الماضية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، بينما يقبل الذهب على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس وذلك في ظل تذبذب في نطاق ضعيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تحركات متقلبة في سعر أونصة الذهب العالمي بسبب انتظار الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر اليوم.

يشار الي أن تداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 2300 دولار للأونصة بعد أن انحصرت التداولات خلال معظم فترات الأسبوع بين 2330 دولار للأونصة و2280 دولار للأونصة.

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكي في صالح الذهب فستدفعه للارتفاع واختراق المستوى 2330 واستهداف المستوى 2360 دولار للأونصة، بينما إذا جاءت البيانات ضد الذهب فسيدفعه إلى كسر المستوى 2280 دولار واستهداف منطقة 2260 – 2240 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات الأمس حول المستوى 3080 جنيه للجرام عيار 21، في ظل غياب اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، ولكنه السعر بشكل عام استقر في تداولاته تحت المستوى 3100 جنيه للجرام، الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على حركة السعر.