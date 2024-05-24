الجمعة 24 مايو 2024
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استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي

يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة عبر جوجل، الترم الثاني، حيث أن انتهى الطلبة من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 من مايو الجاري.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة، وخطوات الحصول عليها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

قدم الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، في اجتماعه مع مديري المدريات التعليمية، توضيحًا وذلك بشأن ميعاد الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالمدارس، حيث أكد أن يكون إعلان النتيجة سوف يتم عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالترم الثاني، وانتهاء كافة عمليات التصحيح ومراجعة جميع الأوراق وتسجيل الدرجات.

ويتمكن أولياء الأمور والطلبة الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من خلال الرقم القومي والاسم عقب ظهورها رسميًا من خلال الدخول لبوابة التعليم الأساسي، وذلك  باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

  1. الدخول على بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  2. اضغط على نتائج سنوات النقل.
  3. اختر نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.
  4. حدد الفصل الدراسي الثاني.
  5. اختر العام الدراسي 2023-2024.
  6. قم بتسجيل الرقم القومي أو الاسم ورقم الجلوس للاستعلام على النتيجة بعد ظهورها.

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نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط

طبق التربية والتعليم، سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي بنظام الألوان عقب اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة، وسيتضمن هذا النظام أربعة ألوان مختلفة، حيث أن سيرمز كل لون لتقدير معين لأداء الطالب وهي كالتالي.

  • عبر "اللون الأحمر" عن عدم اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة، وسيرافقه نطاق درجات من مجموع 1 إلى 50 درجة.
  • بينما سيرمز “اللون الأصفر” للحاجة لمزيد من التعلم والدعم، وسيأتي مع نطاق درجات من 50 إلى 65 درجة.
  • "اللون الأخضر" يدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة، وسترافقه درجات تتراوح بين 65 و85 درجة.
  • أما “اللون الأزرق” فيشير إلى تجاوز الطالب التوقعات واكتسابه المهارات بشكل متميز، وذلك مع درجات ستتراوح من 85 إلى 100 درجة.
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