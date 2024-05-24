استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة عبر جوجل، الترم الثاني، حيث أن انتهى الطلبة من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 من مايو الجاري.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة، وخطوات الحصول عليها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

قدم الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، في اجتماعه مع مديري المدريات التعليمية، توضيحًا وذلك بشأن ميعاد الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالمدارس، حيث أكد أن يكون إعلان النتيجة سوف يتم عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالترم الثاني، وانتهاء كافة عمليات التصحيح ومراجعة جميع الأوراق وتسجيل الدرجات.

ويتمكن أولياء الأمور والطلبة الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من خلال الرقم القومي والاسم عقب ظهورها رسميًا من خلال الدخول لبوابة التعليم الأساسي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

الدخول على بوابة التعليم الأساسي من هنا. اضغط على نتائج سنوات النقل. اختر نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. حدد الفصل الدراسي الثاني. اختر العام الدراسي 2023-2024. قم بتسجيل الرقم القومي أو الاسم ورقم الجلوس للاستعلام على النتيجة بعد ظهورها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط

طبق التربية والتعليم، سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الخامس الابتدائي بنظام الألوان عقب اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة، وسيتضمن هذا النظام أربعة ألوان مختلفة، حيث أن سيرمز كل لون لتقدير معين لأداء الطالب وهي كالتالي.