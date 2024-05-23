موعد ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان لعام 2024

قلق وتوتر ينتاب طلاب الشهادة الأعدادية بمدارس أسوان، وأسرهم ايضًا، بعد ختام امتحاناتهم لليوم الخميس، والأخير ليختتموا به الفصل الدراسي الثاني، حيث أنهم ينتظروا اعلان النتيجة سريعًا ليعرف كل منهم تقييمه خلال الامتحانات.

وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية بالمدارس على مستوى محافظة أسوان، الإنتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثاني.

اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية

ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ثم تعلن بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ونشرها بجميع المواقع الصحفية، بجانب انه يتم توفير رابط يمكن كل طالب التعرف علي نتيجته من اضافة رقم الجلوس فقط.

وكانت عملية دخول الطلاب إلى مقار اللجان الأمتحانية منتظمة بجميع المدارس، وبلغ عددهم 302 لجنة موزعه على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأدى امتحانات الشهادة الاعدادية عدد 27 ألف و120 طالب نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج).

وجاء توزيع لجان امتحانات الشهادة الأعدادية فى أسوان كالتالى: 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية، و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

الجدير بالذكر أن كشف المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والتي بدأت بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأكد الرشيدي، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقي أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف أن تم التنبيه على الجهات المعنية بضرورة أن تكون الورقة الامتحانية واضحة الطابعة خالية من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وأن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسي وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، موضحًا كذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.