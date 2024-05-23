محافظ أسوان يكلف بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية غرب سهيل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى تنظمها مؤسسة "وفاءً لمصر"، وذلك بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط، وأيضًا مديرية الصحة بأسوان، ومبادرة "الناس لبعضهم".

وبحضور أيمن مصطفى رئيس قطاع التسويق والإعلام بالمؤسسة، ومسئولى جمعية تنمية المجتمع بحرى بقرية غرب سهيل.

تفقد السكرتير العام المساعد القافلة الطبية المجانية بقرية غرب سهيل

وخلال تفقده لأقسام القافلة الطبية ولقائه مع المرضى والمترددين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، حرص اللواء ياسر عبدالشافى على نقل تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وشكره لمؤسسة "وفاءً لمصر" بقيادة حسن عبدالله رئيس مجلس الأمناء ومحافظ البنك المركزى المصرى، مشيدًا بجهودها ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين والأهالى بعدد من المجالات وخاصة بمجال الصحة، وهو الذى تكامل مع حرص المحافظة المتواصل لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، وتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتوصيلها لأكبر عدد من الأهالى بمختلف القرى والنجوع.

ومن جانبه أوضح أيمن مصطفى أن القافلة الطبية تستمر على مدار أربعة أيام تشمل يومين بقرية غرب سهيل ويومين آخرين بمركز نصر النوبة، وتستهدف إجراء الكشوفات الطبية لمتوسط عدد ألف حالة مرضية يوميًا.

ولفت إلى أن القافلة تتضمن تخصصات للباطنة والجلدية والعظام والأطفال، مع تحويل حالات العمليات الجراحية والتحاليل والأشعة المتخصصة إلى مستشفيات أسيوط بالمجان ودون تحمل المريض لنفقات السفر أو أى أعباء مالية أخرى.

كما أشار أيمن مصطفى إلى أن هذه القافلة الطبية تأتى ضمن أنشطة مؤسسة "وفاءً لمصر"، التى تأسست منذ عام 2007 وتسهم فى دعم مجالات التعليم والصحة وتبنى عدد من المبادرات الفعالة ومنها القوافل الطبية والقضاء على قوائم الانتظار، وذلك من خلال التنسيق وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات أسيوط والقاهرة وبنى سويف وسوهاج وغيرها من الجهات المعنية.