محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 13 مشروعا بقروى أبوهور بنصر النوبة ضمن "حياة كريمة"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطريق مع الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام والتشجير والإنارة والتنسيق الحضاري حول المشروعات التي وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

تفقد عدد 13 من المشروعات الجارية بمجلس قروي أبو هور

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان واصلت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد عدد 13 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروي أبو هور بمركز نصر النوبة والتي يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالي 5 آلاف نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد عدد 9 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة بنسبة 100%، فيما جاري العمل في 4 مشروعات وتضم إنشاء مركز شباب أبو هور ومكتب البريد، بالإضافة إلى محطة للرفع واستكمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحي وخطوط الفايبر حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85%.

وقد أوضح السكرتير العام المساعد، بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى الإلتزام بالجدول الزمني للتنفيذ مع استبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزامًا.