الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع حصيلة توريد القمح في أسوان إلى 225 ألف و427 طنا

توريد القمح
توريد القمح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار جهود توريد محصول القمح، والذى وصل حتى الآن إلى 225 ألف و427 طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن، وذلك بنسبة 61.5 %. 

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح، واستلام أكبر قدر من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن. 

متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه توجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الإنتهاء من موسم الحصاد للوصول إلى المستهدف وتجاوزه.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح، تواكبًا مع قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5. 

استلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن

وأشار إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن،  مشيرا إلى أنه تم توريد 120 ألف و715 طن بها بنسبة 69 %، فضلًا عن التوريد للصون والشون والبناكر خارج المحافظة بإجمالى 104 ألف و711 طن، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوى، وجارى استلام باقى الكميات من المزارعين والموردين وتسليمهم مستحقاتهم، وتوجد بالتوازى غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظى آلية التوريد، وتذليل أى عقبات أولًا بأول. 

محافظ أسوان توريد القمح موسم الحصاد حصاد القمح الصوامع

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