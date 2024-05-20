الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل جنوب أسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم الأثنين، وذلك بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان. 

 

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

 

تفاصيل حول الحادث 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل السياحى جنوب المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 220، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى أبوسمبل الدولى لتلقى العلاج اللازم، وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.


وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين المصابين كلا من: عبدالله حمدى أحمد، يبلغ من العمر 28 سنه، أحمد على حسين، عمره 37 سنه، محمد طه محمود، عمره 29 سنه، محمود سليم حسن، عمره 39 سنه، طه فريد محمد، عمره40 سنه، على محمد على، عمره 21 سنه، محمد على مصطفى، عمره 43 سنة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

انقلاب سيارة ربع نقل إصابة 7 أشخاص حادث طريق أبوسمبل جنوب أسوان

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